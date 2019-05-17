В Краснодаре загорелось строящееся здание на Фабричной

В центре Краснодара 17 мая потушили пожар в строящемся здании

Заявка о пожаре на первом этаже дома поступила в 9:22. В 9:43 огонь локализовали, полностью потушили в 9:48.

По предварительным данным, площадь пожара достигла 40 кв. метров. Никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.