В Краснодаре загорелось строящееся здание на Фабричной
В центре Краснодара 17 мая потушили пожар в строящемся здании
Заявка о пожаре на первом этаже дома поступила в 9:22. В 9:43 огонь локализовали, полностью потушили в 9:48.
По предварительным данным, площадь пожара достигла 40 кв. метров. Никто не погиб и не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Хостинском районе Сочи 14 мая загорелись две квартиры в жилом доме. Из здания эвакуировали 60 человек.
И другие события Краснодара с 17 по 19 мая
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