Во время пожара в двух квартирах спасли трех человек и эвакуировали 60 жильцов многоэтажки в Сочи

В Хостинском районе Сочи 14 мая загорелись две квартиры в многоэтажном доме

Пожар начался в доме на улице Видовой в 22:18. В 22:26 пожарные прибыли на место происшествия и установили, что горят две квартиры на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 22:54 пламя локализовали на площади 50 кв. метров. Из дома эвакуировали 60 человек.