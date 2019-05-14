Во время пожара в двух квартирах спасли трех человек и эвакуировали 60 жильцов многоэтажки в Сочи
В Хостинском районе Сочи 14 мая загорелись две квартиры в многоэтажном доме
Пожар начался в доме на улице Видовой в 22:18. В 22:26 пожарные прибыли на место происшествия и установили, что горят две квартиры на четвертом этаже, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В 22:54 пламя локализовали на площади 50 кв. метров. Из дома эвакуировали 60 человек.
Полностью огонь потушили в 23:13. По данным пресс-службы краеого МЧС, удалось спасти три человека. Погибших и пострадавших нет.
В тушении были задействованы 34 человека и десять машин.
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