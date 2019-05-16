Студия Никиты Михалкова снимет в Таганроге фильм-катастрофу

В Таганроге с мая по октябрь 2019 года будут снимать фильм-катастрофу «Огонь»

Фильм-катастрофу «Огонь» начала снимать студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ» при поддержке телеканала «Россия-1». Режиссером назначили Алексея Нужного, снявшего «Я худею» и «Громкую связь». Для него этот проект станет первым масштабным и технически сложным экшн-фильмом. Роли исполнят Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский, Роман Курцын и другие.

Съемки пройдут с мая по октябрь 2019 года в Таганроге, Петрозаводске и республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. В них задействуют личный состав МЧС, а также различные виды специальной авиационной техники. Релиз фильма «Огонь» запланирован на 27 декабря 2020 года, сообщают Вести.ru.

«Огонь» — это история о работе и жизни пожарных и спасателей, которые встают на пути стихии.