В Сочи чиновника будут судить за покровительство шести предновогодних ларьков

В Сочи будут судить бывшего начальника отдела администрации Хостинского района за взятку в 180 тыс. рублей

По данным следствия, в декабре 2017 года к бывшему начальнику отдела потребительского рынка и услуг администрации Хостинского района обратился мужчина с просьбой поставить в районе шесть торговых точек на предновогодний период. Чиновник знал, что для размещения торговых объектов нужно проведение открытого конкурса и заключение договора. Однако он сообщил мужчине, что готов оказать содействие за 30 тыс. рублей за каждую торговую точку. Всего он попросил передать через посредника 180 тыс. рублей за бездействие и общее покровительство.

Мужчина согласился, но сообщил об этом в правоохранительные органы. Полицейские задержали чиновника 26 декабря 2017 года, когда он получил деньги.

Против бывшего начальника отдела администрации Хостинского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки в крупном размере). Материалы дела направили в суд, сообщили 16 мая в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.