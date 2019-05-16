В горной Адыгее устроят кросс-кантри для велотуристов

Ожидается, что в велотуре примет участие до 50 человек из Краснодара, Белореченска, Майкопа и Майкопского района.

Маршрут длиной в 30 км с перепадом высот начнется в Майкопе и завершится у старинного моста в станице Даховской, сообщил порталу Юга.ру организатор кросс-кантри, руководитель компания «Оштен-тур» Мурат Берзегов.

«Пробег будет состоять из двух частей. Первый этап доступен как для профессионалов, так и любителей велопрогулок. Все желающие смогут сойти с маршрута возле Хаджохской теснины перед вторым этапом кросс-кантри», — отметил Берзегов.

Велотур стартует в 9:00 в Майкопе возле кондитерской фабрики. Велосипедисты отправятся к экстрим-парку «Мишоко», где около 11:00 начнется маршрут по природным и историческим достопримечательностям в окрестностях Каменномостского. Велотуристы посетят стоянку древнего человека, Хаджохский водопад, дольмен. В районе поселкового пляжа они переправятся по подвесному мосту и продолжат путь возле Аминовского ущелья к Хаджохской теснине.