В горной Адыгее устроят кросс-кантри для велотуристов

Адыгея

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В Адыгее 18 мая проведут кросс-кантри по природным достопримечательностям Майкопского района

Ожидается, что в велотуре примет участие до 50 человек из Краснодара, Белореченска, Майкопа и Майкопского района.

Курорты Юга.ру:

Маршрут длиной в 30 км с перепадом высот начнется в Майкопе и завершится у старинного моста в станице Даховской, сообщил порталу Юга.ру организатор кросс-кантри, руководитель компания «Оштен-тур» Мурат Берзегов.

«Пробег будет состоять из двух частей. Первый этап доступен как для профессионалов, так и любителей велопрогулок. Все желающие смогут сойти с маршрута возле Хаджохской теснины перед вторым этапом кросс-кантри», — отметил Берзегов.

Велотур стартует в 9:00 в Майкопе возле кондитерской фабрики. Велосипедисты отправятся к экстрим-парку «Мишоко», где около 11:00 начнется маршрут по природным и историческим достопримечательностям в окрестностях Каменномостского. Велотуристы посетят стоянку древнего человека, Хаджохский водопад, дольмен. В районе поселкового пляжа они переправятся по подвесному мосту и продолжат путь возле Аминовского ущелья к Хаджохской теснине.

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Во второй половине дня участники кросс-кантри продолжат путь из Каменномостского к Даховской. Велотуристы смогут увидеть русло реки Белой, водопады Руфабго, Казачий камень, панорамные точки Даховской и старинный мост, где завершится маршрут.

Во время кросс-кантри организуют экскурсионный обзор, для этого запланированы остановки возле памятников природы.

«Кроме того, мы планируем исследовать новые тропы. Еще одна цель — пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха, поэтому в ходе кросс-кантри велоспортсмены проведут мастер-классы», — заключил Мурат Берзегов.

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В горной Адыгее устроят кросс-кантри для велотуристов
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