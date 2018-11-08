В Адыгее занялись созданием центра горного туризма

Администрация поселка Каменномостского Майкопского района Адыгеи заявила о намерении создать центр горного туризма и подготовки специалистов спортивного туризма

Об этом порталу Юга.ру сообщил глава поселка Владимир Петров. По его словам, Каменномостский находится в уникальной природно-климатической зоне для подготовки инструкторов не только для Адыгеи, но для всей страны.

«К этому проекту мы давно идем. Благодаря органам власти республики здесь создана необходимая инфраструктура. Сейчас мы начали формировать базу будущего центра, главной целью которого станет привлечение детей к туризму, здоровому образу жизни и профессиональная подготовка специалистов в области туризма, краеведения», — рассказал Владимир Петров

К реализации инициативы готовы подключиться опытные инструкторы и спортсмены, члены Федерации спортивного туризма Адыгеи, живущие в Каменномостском и Майкопе.