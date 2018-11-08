В Адыгее занялись созданием центра горного туризма

Адыгея

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Администрация поселка Каменномостского Майкопского района Адыгеи заявила о намерении создать центр горного туризма и подготовки специалистов спортивного туризма

Об этом порталу Юга.ру сообщил глава поселка Владимир Петров. По его словам, Каменномостский находится в уникальной природно-климатической зоне для подготовки инструкторов не только для Адыгеи, но для всей страны.

«К этому проекту мы давно идем. Благодаря органам власти республики здесь создана необходимая инфраструктура. Сейчас мы начали формировать базу будущего центра, главной целью которого станет привлечение детей к туризму, здоровому образу жизни и профессиональная подготовка специалистов в области туризма, краеведения», — рассказал Владимир Петров

К реализации инициативы готовы подключиться опытные инструкторы и спортсмены, члены Федерации спортивного туризма Адыгеи, живущие в Каменномостском и Майкопе.

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7 ноября в поселке прошли первые соревнования по спортивному туризму среди учащихся школ, в которых приняли участие более 60 учащихся. Они соревновались в ориентировании, веревочных переправах и скалолазании.

«Подобные мероприятия позволят выявить заинтересованных ребят и сформировать актив для будущего центра. Важно, что такая форма работы позволит всем желающим у себя дома пройти профессиональное становление и в будущем получить работу инструктора. При этом из года в год растет число активных туристов, которые ходят в походы. Поэтому профессиональные инструкторы, проводники и те, кто создает безопасный и интересных досуг в горах, всегда востребованы», — сообщил порталу Юга.ру президент Федерации спортивного туризма Дмитрий Кузнецов.

Летом актив школьных туристов сможет пройти практику в походах с группами ежегодной школы инструкторов, которая стартует 13 ноября, добавил Дмитрий Кузнецов.

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