В «Анжи» назначили и.о. директора клуба

Дагестан

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Абсалутдин Агарагимов стал исполняющим обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи»

Об этом 5 января сообщила пресс-служба клуба. Агарагимов сменит на посту Олега Флегонтова, который уволился в конце декабря.

Кто такой Абсалутдин Агарагимов

Абсалутдин Агарагимов родился в 1977 году в Махачкале. Окончил экономический факультет Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии. Весной 2000 года начал спортивную карьеру, заняв должность менеджера ФК «Анжи». В марте 2011-го стал директором департамента по проведению соревнований. С июля 2018-го работал исполнительным директором «Анжи». 

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Занимался процедурами лицензирования клуба и подачи заявок футболистов, работал менеджером в FIFA TMS — международной системе переходов футболистов. В сезоне-2018/19 был матч-менеджером «Анжи».

Как сообщали Юга.ру, 28 декабря прошлый гендиректор «Анжи» Олег Флегонтов написал заявление об увольнении, потому что устал нести груз долгов команды.

ФК «Анжи» Футбол
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