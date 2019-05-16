«Краснодар-2» в Курске сыграл вничью с «Авангардом»

Футбольный клуб «Краснодар-2» 15 мая на выезде сыграл вничью с курским «Авангардом»

Команды встретились в рамках перенесенного матча 28-го тура Футбольной национальной лиги.

Счет открыли «горожане» на второй минуте матча. Даниил Уткин забил со штрафного. На 79-й минуте Аслан Дашаев ставнял счет. Итог игры — 1:1.

Следующий матч «Краснодар-2» проведет 19 мая на поле стадиона Академии ФК «Краснодар». В 37-м туре ФНЛ черно-зеленые встретятся с «Армавиром».