«Краснодар-2» в Курске сыграл вничью с «Авангардом»
Футбольный клуб «Краснодар-2» 15 мая на выезде сыграл вничью с курским «Авангардом»
Команды встретились в рамках перенесенного матча 28-го тура Футбольной национальной лиги.
Счет открыли «горожане» на второй минуте матча. Даниил Уткин забил со штрафного. На 79-й минуте Аслан Дашаев ставнял счет. Итог игры — 1:1.
Следующий матч «Краснодар-2» проведет 19 мая на поле стадиона Академии ФК «Краснодар». В 37-м туре ФНЛ черно-зеленые встретятся с «Армавиром».
Как сообщали Юга.ру, «Краснодара-2» 11 мая на выезде крупно проиграл «Нижнему Новгороду» в матче 36-го тура ФНЛ.
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