«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

Ростовская область, Вся Россия

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Футболисты «Ростова» и московского «Локомотива» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

Встреча, прошедшая 3 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

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Счет в начале второго тайма, на 50-й минуте, открыл полузащитник гостей Роман Еременко. На 68-й минуте хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счет. На 84-й минуте полузащитник ростовчан Ивелин Попов реализовал пенальти, выведя команду вперед. Однако через две минуты мяч вновь оказался в воротах «Ростова» в результате автогола Ивана Новосельцева.

Ответный матч пройдет 15 мая на стадионе «Ростов Арена».

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