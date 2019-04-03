«Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России

Футболисты «Ростова» и московского «Локомотива» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

Встреча, прошедшая 3 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

Счет в начале второго тайма, на 50-й минуте, открыл полузащитник гостей Роман Еременко. На 68-й минуте хавбек «железнодорожников» Антон Миранчук сравнял счет. На 84-й минуте полузащитник ростовчан Ивелин Попов реализовал пенальти, выведя команду вперед. Однако через две минуты мяч вновь оказался в воротах «Ростова» в результате автогола Ивана Новосельцева.

Ответный матч пройдет 15 мая на стадионе «Ростов Арена».