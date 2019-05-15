Ботаники заявили об угрозе для пальм в Крыму из-за завезенных насекомых

В ботаническом саду уточняют, что очагами размножения вредителей стал поселок Алупка. Насекомых много в частных дворах и районе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Об этом сообщили Никитском ботаническом саду Крыма. Растениям вредят пальмовые долгоносик и мотылек. Специалисты отмечают, что под угрозой оказались китайские веерные пальмы. Этот вид пальм считают символом Ялты. В Никитском ботаническом саду два первых ее экземпляра появились в 1860 году. После этого растение начали распространять по всему полуострову.

Предполагается, что вредителей завезли в Крым в последние два года с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году пальмы привезли из Италии. На растениях нашли личинки пальмового долгоносика. В июне прошлого года в новой партии пальм нашли гусениц и коконы пальмового мотылька. Вредители распространились по Алупкинскому парку. Из-за этого погибло 55 пальм, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Никитского ботанического сада.

Вредителей уже обнаружили на растениях в поселках Мисхор и Симеиз. Борьбу с ними на Южном берегу Крыма не ведут, пояснили в ботаническом саду. Эффективная борьба с долгоносиком и мотыльком возможна при одновременной обработке пальм на всем побережье.

Специалисты заявили, что обработка пальм требует специального оборудования, препаратов и подготовленных кадров. В ботаническом саду считают, что нужно составить карту очагов вредителей на участке Форос — Алушта и обязать руководителей санаториев проводить борьбу с пальмовым мотыльком и пальмовым долгоносиком.