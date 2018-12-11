В Сочи пальмы и агавы начали утеплять на зиму

Специалисты отдела паркового хозяйства Сочинского национального парка начали укрывать от холода теплолюбивые растения — красивотычинники, агавы, саговники

В парке «Дендрарий» запланировано укрыть около 250 растений. Ветви и листья таких растений, как олеандры и пальмы, сначала связывают в пучок, затем обвязывают воздухопроницаемой тканью.

«Неплотный материал используется потому, что важно между ветвями и листьями сохранить воздушную прослойку, которая и будет согревать естественным образом. Если применить другие, более плотные материалы — растения могут просто "свариться"», — объяснил и.о. начальника отдела паркового хозяйства Сочинского национального парка Дмитрий Маслов.

Растения с плотными, хрупкими, часто колючими листьями, которые сложно связать, помещают в боксы из поликарбоната. Такие сооружения защитят от неблагоприятных погодных явлений — дождя, снега и ветра, а также помогут сохранить воздушную прослойку, необходимую при снижении температуры ниже нуля, рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка.

По прогнозам метеорологов, нынешняя зима будет теплой, однако экзотические растения на курорте будут укрыты до середины весны.