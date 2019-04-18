Долг Северного Кавказа за свет и газ достиг 120 млрд рублей

Регионы Северо-Кавказского федерального округа задолжали за потребление электроэнергии и газа 120 млрд рублей

Эти данные озвучил вице-премьер Виталий Мутко на заседании коллегии Минкавказа России 18 апреля. По его словам, за год сумма долгов увеличилась на 8 млрд рублей.

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«Другая проблема — неисполнение обязанностей регионов СКФО по задолженности за ресурсы. По всем группам потребителей мы "подросли" на 8 млрд рублей в этом году. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это и свет, и газ», — цитирует Мутко «Интерфакс». Зампред правительства РФ подчеркнул, что необходимо повышать платежную дисциплину в регионе.