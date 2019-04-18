Долг Северного Кавказа за свет и газ достиг 120 млрд рублей
Регионы Северо-Кавказского федерального округа задолжали за потребление электроэнергии и газа 120 млрд рублей
Эти данные озвучил вице-премьер Виталий Мутко на заседании коллегии Минкавказа России 18 апреля. По его словам, за год сумма долгов увеличилась на 8 млрд рублей.
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«Другая проблема — неисполнение обязанностей регионов СКФО по задолженности за ресурсы. По всем группам потребителей мы "подросли" на 8 млрд рублей в этом году. Сейчас общая задолженность — 120 млрд рублей, это и свет, и газ», — цитирует Мутко «Интерфакс».
Зампред правительства РФ подчеркнул, что необходимо повышать платежную дисциплину в регионе.
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Он также сообщил, что Минстрой РФ разработает новую подпрограмму по реставрации и реконструкции сетей коммунального хозяйства, которые изношены более чем на 60%. На эти цели правительство направило в Фонд реконструкции и развития ЖКХ 13 млрд рублей. 60% стоимости реконструкции выделят из федеральных средств, 20% — из бюджетов субъектов, еще 20% составят инвестиции предприятий.
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