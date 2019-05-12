Девушка на легковушке сбила мотоциклиста с четырехлетним ребенком в Сочи
В Лазаревском Сочи 12 мая произошла авария, в которой пострадали взрослый и ребенок
ДТП произошло в 16:00 в поселке Лоо на улице Декабристов, недалеко от дома 69. По предварительным данным, 28-летняя местная жительница, находясь за рулем автомобиля Mercedes выезжала со второстепенной дороги и не уступила мотоциклу. Им управлял 36-летний водитель из Кемерово. Он ехал по главной дороге.
Вследствие этого произошло столкновение. В результате пострадал водитель мотоцикла и его четырехлетний пассажир. Их доставили в больницу. Проводят проверку причин и условий, послуживших аварии, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 12 мая пенсионер на «зебре» наехал на подростка и взрослого рядом со стадионом «Фишт» в Сочи.
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