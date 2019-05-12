Пенсионер на «зебре» наехал на подростка и взрослого рядом со стадионом «Фишт» в Сочи

В Адлерском районе Сочи 12 мая произошло ДТП, в котором пострадали взрослый и подросток

Авария случилась в 11:50 на Олимпийском проспекте, рядом со стадионом «Фишт». По предварительной информации, 82-летний водитель автомобиля Mercedes наехал на двух пешеходов. Они переходили дорогу справа налево по ходу движения машины по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадали 13-летний подросток и один взрослый. По факту аварии проводят проверку, сообщили в пресс-службе отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.