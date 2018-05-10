Путин забросил пять шайб в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Краснодарский край

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В сочинском ледовом дворце «Большой» 10 мая состоялся гала-матч Ночной хоккейной лиги в рамках VII Всероссийского фестиваля среди любительских команд

Поединок между командами «Легенды хоккея» и «Флагман» из Ленинградской области, которые заняли первое место в турнире НХЛ в категории «Лига чемпионов 40+».

В состав «Легенд хоккея» вошли президент России Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и ветераны российского спорта Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Гуськов и другие. С «Флагманом» выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель «Норильского никеля» Владимир Потанин, передает RT.

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Матч Ночной хоккейной лиги завершился со счетом 12:7 в пользу «Легенд хоккея». Глава государства отличился пятью забитыми шайбами и четырьмя голевыми передачами.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году команда Владимира Путина одержала победу над «Сборной Ночной хоккейной лиги» со счетом 17:6.

Владимир Путин Сочи Хоккей
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