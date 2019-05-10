Скончался бывший руководитель ГУВД Краснодарского края

Родившийся в 1949 году Сапрунов возглавил Главное управление внутренних дел Краснодарского края в 1994 году, а в 2001 году — аналогичное ведомство в Ставропольском крае. После ухода оттуда он вернулся в Краснодар, где преподавал в КубГАУ, был председателем краевого Объединенного Комитета общественных организаций ветеранов, офицеров и сотрудников Вооруженных сил, правоохранительных органов, силовых структур и спецслужб Российской Федерации. Указом Президента РФ награжден Орденом Почета. В 2018 г. ему присвоено звание Почетного гражданина Краснодара, кроме того, он носил звание Героя труда Кубани.

Пресс-служба администрации Краснодара отмечает, что Сапрунов начал внедрять в регионе систему «работы на опережние», кроме того, при нем удалось раскрыть большое количество преступлений благодаря «детектору лжи» — полиграфу, который в кубанской милиции стали использовать одними из первых в России.

О месте, дате и времени прощания с Александром Сапруновым пока не сообщается.