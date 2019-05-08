В Сочи в аварии с автомобилем такси пострадала 16-летняя девочка

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи утром 8 мая произошло ДТП, в котором пострадала школьница

По предварительным данным, 51-летний житель Белореченска, управляя автомобилем Chevrolet, двигался с высокой скорость, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ЗАЗом под управлением 43-летней жительницы Симферополя.

В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ, которой на месте оказали первую помощь.

По факту аварии проводится проверка, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Сочи.

ДТП Сочи
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В Сочи в аварии с автомобилем такси пострадала 16-летняя девочка
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