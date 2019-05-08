Умер автор музыки из «Приключений Электроника» и «Умки» Евгений Крылатов

На 86-м году жизни 8 мая скончался советский и российский композитор Евгений Крылатов

Дочь композитора рассказала, что он умер утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония. О дате похорон и месте прощания сообщат позже, пишет ТАСС .

Об этом сообщили в пресс-службе Союза композиторов России.

Кто такой Евгений Крылатов

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Свердловской области. В 1959 году окончил Московскую консерваторию.

Крылатов стал автором музыки более чем к 160 картинам, среди которых мультфильмы «Дед мороз и лето», «Умка», «Трое из Простоквашино», а также кинолента «Чародеи». Самыми известными песнями композитора стали «Лесной олень» («Ох уж эта Настя!»), «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Прекрасное далеко» («Гостья из будущего»), сообщает RT.