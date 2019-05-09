Коллектив Туапсинского морского порта провел митинг у памятника портовикам, погибшим в Великой Отечественной войне

В Туапсинском морском торговом порту 7 мая состоялся митинг у памятника «Портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны», который находится на перегрузочном комплексе

Работники порта с ветеранами прошли в сквер Широкого мола, где находится памятник тем, кто погиб при исполнении служебного долга, благодаря кому порт продолжал работать во время авианалетов и артобстрелов.

«Спустя десятилетия мы чтим личный подвиг всех портовиков, сложивших головы на полях сражений. Низкий поклон вам, фронтовики и труженики тыла, — сказал председатель Совета ветеранов порта Владимир Брок. — Вспоминаем всех, кто остался на полях сражений, был замучен в лагерях, умер от голода и ран, всех, кто, отдав свои жизни, отстоял независимость и целостность Родины, право людей на жизнь».

Ветераны и сотрудники порта возложили цветы к памятнику. Митинг завершился минутой молчания. Также портовики возложили цветы к другим памятникам: минному заградителю «Островский», затопленному миноносцу «Керчь», стеле «В память о погибших моряках».

На следующий день, 8 мая представители порта поднялись на Горку Героев, чтобы принять участие в городском митинге памяти. В День Победы коллектив морпорта принял участие в параде и демонстрации трудовых коллективов.

После парада Туапсинский морпорт развернул полевую кухню с солдатской кашей, сообщила пресс-служба ТМТП.