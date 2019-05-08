В Адыгее направили 9 млн рублей на улучшение жилищных условий вдов фронтовиков

В Адыгее выполнили задачу по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и закрывают очередь нуждающихся в жилье вдов фронтовиков

В 2019 году выделено 9 млн рублей на улучшение жилищных условий 8 вдов участников Великой Отечественной войны из 11 стоящих на учете.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что с 2008 года жильем обеспечено 865 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 691 млн рублей. В результате в республике нет участников и инвалидов войны, нуждающихся в жилье. Оказывается адресная помощь по капитальному ремонту жилья. Серьезное внимание уделяется лекарственному обеспечению и медицинскому обслуживанию ветеранов, в том числе и на дому.

«Развивается волонтерское движение: ребята заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками павшим героям, подключаются к поисковой работе. Все это очень важно и говорит о том, что память о тех событиях жива, что жителям Адыгеи, как и всей страны, небезразлична своя история и что подвиг вашего героического поколения — это мощная духовная опора для всех жителей нашей многонациональной страны», — отметил Мурат Кумпилов.

Всего в Адыгее сегодня проживает около 300 ветеранов, из них только 156 фронтовиков.