На Кубани создали видеопроект о ветеранах-освободителях

Наши ветераны — это реальные свидетели и участники событий Великой Отечественной войны. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев. В канун праздника мы вновь говорим СПАСИБО освободителям. #освободители Часть 1. #вов #великаяотечественнаявойна #кубань #краснодарскийкрай #киев #украина #молдавия #чехословакия #венгрия #минск #калининскийрайон #сочи #старовеличковская #9мая #деньпобеды #ветераны #герои