На Кубани создали видеопроект о ветеранах-освободителях
С 7 по 9 мая в аккаунте губернатора Кубани Вениамина Кондратьева публикуется проект «Освободители» о ветеранах, которые освобождали от захватчиков Родину и страны Европы
«Наши ветераны — это реальные свидетели и участники событий Великой Отечественной войны. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев», — написал Кондратьев.
Все видеоролики проекта можно будет найти по хэштэгу #освободители. В них девять ветеранов поделятся своими воспоминаниями о годах войны.
Первая часть знакомит зрителей со старшим лейтенантом Иваном Карлашовым из села Гришковское, который освобождал Киев в октябре 1943 года; Михаилом Инкиным из Сочи, который освобождал Румынию, Чехословакию, Венгрию; Иваном Соловьевым из Старовеличковской, который освобождал Минск. Вторая — с медсестрой Клавдией Виноградовой из Анапы, которая в 1944 году была при освобождении Белграда; рядовым Дмитрием Семьяковым из Новолокинской, который освобождал Варшаву в 1945 году; сержантом Николаем Гончаровым из Абинска, который в апреле 1944 года освобождал Будапешт.
Всего в Краснодарском крае сейчас проживают более 70 ветеранов, принимавших участие в освобождении от немецко-фашистких захватчиков, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
View this post on Instagram
Наши ветераны — это реальные свидетели и участники событий Великой Отечественной войны. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев. В канун праздника мы вновь говорим СПАСИБО освободителям. #освободители Часть 1. #вов #великаяотечественнаявойна #кубань #краснодарскийкрай #киев #украина #молдавия #чехословакия #венгрия #минск #калининскийрайон #сочи #старовеличковская #9мая #деньпобеды #ветераны #герои
Колонка Алексея Андронова о ничьей «Краснодара» в Ростове
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.