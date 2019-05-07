На Кубани создали видеопроект о ветеранах-освободителях

С 7 по 9 мая в аккаунте губернатора Кубани Вениамина Кондратьева публикуется проект «Освободители» о ветеранах, которые освобождали от захватчиков Родину и страны Европы

«Наши ветераны — это реальные свидетели и участники событий Великой Отечественной войны. Люди, которые освобождали от захватчиков не только нашу Родину, но и другие города и страны Европы. На этой неделе мы будем отмечать 74-ю годовщину Великой Победы. Для каждого из нас и для будущих поколений важно сохранить рассказы и воспоминания самих героев», — написал Кондратьев.

Все видеоролики проекта можно будет найти по хэштэгу #освободители. В них девять ветеранов поделятся своими воспоминаниями о годах войны.

Первая часть знакомит зрителей со старшим лейтенантом Иваном Карлашовым из села Гришковское, который освобождал Киев в октябре 1943 года; Михаилом Инкиным из Сочи, который освобождал Румынию, Чехословакию, Венгрию; Иваном Соловьевым из Старовеличковской, который освобождал Минск. Вторая — с медсестрой Клавдией Виноградовой из Анапы, которая в 1944 году была при освобождении Белграда; рядовым Дмитрием Семьяковым из Новолокинской, который освобождал Варшаву в 1945 году; сержантом Николаем Гончаровым из Абинска, который в апреле 1944 года освобождал Будапешт.

Всего в Краснодарском крае сейчас проживают более 70 ветеранов, принимавших участие в освобождении от немецко-фашистких захватчиков, сообщили в пресс-службе краевой администрации.