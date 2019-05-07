В Сочи двух сотрудников экономической полиции осудили за «покровительство» бизнесу
Адлерский районный суд Сочи вынес приговор в отношении двух бывших полицейских, обвиняемых в получении взятки
По делу проходили бывшие сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления транспортной полиции П. Азявин и И. Крицко.
Сотрудники ФСБ задержали их с поличным в 2016 году при получении 300 тыс. рублей от замдиректора одного из предприятий Сочи.
«За эти деньги полицейские пообещали им отмену финансовых проверок и так называемое "общее покровительство" в коммерческой деятельности», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
В отношении сотрудников возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Суд приговорил Азявина к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Крицко — к штрафу в 250 тыс. рублей.
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