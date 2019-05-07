В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона»
В парке «Краснодар» 7 мая устроят трансляцию второго полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной»
Прямая трансляция в амфитеатре начнется в 22:00, сообщается в соцсетях парка «Краснодар».
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», в краевом центре вечером 7 мая осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до 19 °С, ветер слабый, 1-2 м/с.
В первом матче полуфинальной серии «Барселона» на своем поле разгромила «Лаверпуль» со счетом 3:0.
Второй финалист Лиги чемпионов определится 8 мая в поединке между «Аяксом» и «Тоттенхемом», первый матч между которыми завершился поражением англичан — 0:1.
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