В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона»

В парке «Краснодар» 7 мая устроят трансляцию второго полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной»

Прямая трансляция в амфитеатре начнется в 22:00, сообщается в соцсетях парка «Краснодар».

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в краевом центре вечером 7 мая осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до 19 °С, ветер слабый, 1-2 м/с.