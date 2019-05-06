Tele2 дает возможность побывать в зоне Marvel в парке в Дубае всем новым абонентам

29 апреля в России состоялась премьера нового фильма кинофраншизы Marvel — «Мстители: Финал». Оператор мобильной связи Tele2 в Краснодаре помог поклонникам «Саги бесконечности» попасть на первый сеанс. Для этого нужно было правильно ответить на вопросы теста. 266 счастливчиков справились с заданием лучше остальных и первыми узнали, что приготовили для фанатов режиссеры Джо и Энтони Руссо.

Бесплатный поход в кино — лишь малая часть сотрудничества Marvel и Tele2, которое началось еще в 2018 году в преддверии выхода блокбастера «Мстители: Война бесконечности».

Сегодня у всех новых абонентов Tele2 есть возможность почувствовать себя не просто первопрохоцами, но и буквально обладателями камня Пространства и перенестись в тематический парк IMG Worlds of Adventure в Дубаи, где находится уникальная зона Marvel.

При подключении к тарифам открытой линейки «Мой Tele2» с 29 апреля по 31 мая 2019 года новички-суперабоненты получат SMS со ссылкой для регистрации на сайте конкурса. Там все желающие смогут сыграть в игры по мотивам киновселенной Marvel, накопить призовые баллы, а затем обменять их на подарки.

В списке призов — билеты на «Мстители: Финал» и товары с супергеройской символикой. За месяц оператор хочет отдать 40 тыс. билетов в кино и 5 тыс. тематических сувениров. Главным подарком станет поездка в тематический парк IMG Worlds of Adventure в Дубаи и посещение зоны Marvel. Поездку разыграют среди участников конкурса по специальной формуле.