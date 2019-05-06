При пожаре в жилом доме на Ставрополье пострадали 13 человек, введен режим ЧС
В городе Железноводске из-за взрыва бытового газа загорелась многоэтажка, есть пострадавшие
Инцидент произошел ночью 6 мая в доме на улице Энгельса, 43.
«В 3:40 поступило сообщение о возгорании на первом и втором этажах девятиэтажного панельного жилого дома. Были эвакуированы более 70 человек. В 8:11 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Площадь пожара, по данным ведомства, составила около 100 кв. метров. Два первых этажа частично повреждены.
В больницу после пожара доставили 13 человек, пятеро из них — дети. Госпитализированы 10 человек, в том числе все дети, остальные направлены на амбулаторное лечение.
В Следственном комитете по Ставропольскому краю сообщили, что причиной пожара стал взрыв бытового газа. В результате обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами, повреждено остекление и стены здания. В ведомстве возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).
Глава города Евгений Моисеев написал в своем инстаграме, что жителей подъезда, пострадавшего от пожара, расселят в гостиницы и обеспечат питанием. Он также сообщил, что в городе веден режим ЧС.
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