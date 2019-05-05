В Сочи 15-летний юноша перевернулся на квадроцикле

В Адлерском районе Сочи 4 мая подросток без шлема и без водительских прав пострадал при езде на квадроцикле

ДТП случилось в 16:15 на улице Тбилисской возле дома № 6.

По предварительным данным, 15-летний парень катался на квадроцикле без шлема и съехал с дороги на обочину, после чего транспортное средство перевернулось.

Юношу с тяжелыми травмами увезла скорая помощь, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.