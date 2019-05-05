В Сочи 15-летний юноша перевернулся на квадроцикле
В Адлерском районе Сочи 4 мая подросток без шлема и без водительских прав пострадал при езде на квадроцикле
ДТП случилось в 16:15 на улице Тбилисской возле дома № 6.
По предварительным данным, 15-летний парень катался на квадроцикле без шлема и съехал с дороги на обочину, после чего транспортное средство перевернулось.
Юношу с тяжелыми травмами увезла скорая помощь, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Полиция выясняет, как несовершеннолетний оказался за рулем квадроцикла, для управления которым необходимо водительское удостоверение. Проводится проверка.
В ГИБДД напомнили, что за передачу управления транспортным средством человеку без водительских прав предусмотрено наказание по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — штраф 30 тыс. рублей.
Как сообщали Юга.ру, в 2017 году на Ставрополье пьяный мужчина перевернулся на квадроцикле, уходя от полицейской погони.
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