В Сочи 15-летний юноша перевернулся на квадроцикле

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи 4 мая подросток без шлема и без водительских прав пострадал при езде на квадроцикле

ДТП случилось в 16:15 на улице Тбилисской возле дома № 6.

По предварительным данным, 15-летний парень катался на квадроцикле без шлема и съехал с дороги на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. 

Юношу с тяжелыми травмами увезла скорая помощь, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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В ГИБДД напомнили, что за передачу управления транспортным средством человеку без водительских прав предусмотрено наказание по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ — штраф 30 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году на Ставрополье пьяный мужчина перевернулся на квадроцикле, уходя от полицейской погони.

ДТП Сочи
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