В Ростове пьяная женщина забыла двухлетнего ребенка в такси

Полицейские Ростова-на-Дону нашли женщину, которая оставила своего ребенка в машине такси

Инцидент произошел 28 апреля, но о нем стало известно вечером 4 мая. По данным 1Rnd.ru , в ростовскую детскую горбольницу № 1 водитель такси привез ребенка, которого забыли в машине его пассажиры. Мужчина рассказал, что мальчику два с половиной года, и назвал его имя и фамилию.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники МВД установили мать ребенка и выяснили, что она была пьяна, когда оставила сына в автомобиле такси.

На женщину составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).