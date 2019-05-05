В Ростове пьяная женщина забыла двухлетнего ребенка в такси

Ростовская область

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Полицейские Ростова-на-Дону нашли женщину, которая оставила своего ребенка в машине такси

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Инцидент произошел 28 апреля, но о нем стало известно вечером 4 мая. По данным 1Rnd.ru, в ростовскую детскую горбольницу № 1 водитель такси привез ребенка, которого забыли в машине его пассажиры. Мужчина рассказал, что мальчику два с половиной года, и назвал его имя и фамилию.

Медики сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники МВД установили мать ребенка и выяснили, что она была пьяна, когда оставила сына в автомобиле такси.

На женщину составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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Документы, собранные сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних, передадут детскому омбудсмену, комиссии по делам несовершеннолетних и в органы опеки, сообщили 5 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. 

Ребенок находится в медицинском учреждении.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2016 года в Ростове мужчина забыл трехлетнюю дочь в гараже, в котором выпивал с друзьями. 

Дети Полиция Преступления против детей Ростов-на-Дону Такси
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