«Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» обыграли соперников в матчах ФНЛ

Клубы «Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» 4 апреля провели матчи в рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги

«Сочи» на выезде сыграл с «Сибирью», встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 7-й минуте забил с пенальти полузащитник «Сочи» Евгений Песегов. Команда из олимпийской столицы продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до 15 матчей и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 67 очков. В следующем туре «Сочи» на домашней арене «Фишт» 19 мая примет «Шинник».

«Армавир» на домашней арене обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1. Счет на 17-й минуте открыл полузащитник гостей Максим Палиенко. Ответный гол в середине второго тайма забил защитник хозяев Петр Тен. Удвоил преимущество армавирцев на 82-й минуте Владимир Романенко. По итогам встречи «Армавир» набрал 40 очков и покинул зону вылета, заняв 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. В следующем туре «Лисы» на своем поле 11 мая сыграют с «Сибирью».