«Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» обыграли соперников в матчах ФНЛ
Клубы «Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» 4 апреля провели матчи в рамках 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги
«Сочи» на выезде сыграл с «Сибирью», встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 7-й минуте забил с пенальти полузащитник «Сочи» Евгений Песегов.
Команда из олимпийской столицы продлила беспроигрышную серию в ФНЛ до 15 матчей и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 67 очков.
В следующем туре «Сочи» на домашней арене «Фишт» 19 мая примет «Шинник».
«Армавир» на домашней арене обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:1. Счет на 17-й минуте открыл полузащитник гостей Максим Палиенко. Ответный гол в середине второго тайма забил защитник хозяев Петр Тен. Удвоил преимущество армавирцев на 82-й минуте Владимир Романенко.
По итогам встречи «Армавир» набрал 40 очков и покинул зону вылета, заняв 15-е место в турнирной таблице ФНЛ.
В следующем туре «Лисы» на своем поле 11 мая сыграют с «Сибирью».
«Краснодар-2» дома обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Счет на 21 минуте открыл форвард хозяев Никита Сергеев, удвоил преимущество на 52-й минуте полузащитник Александр Черников. Один ответный мяч на 78-й минуте отправил полузащитник гостей Александр Саплинов.
Эта победа позволила «Краснодару-2» подняться в топ-10 турнирной таблицы ФНЛ (клуб занимает 9-е место), набрав 48 очков.
В следующем туре «быки» на выезде сыграют с Нижним Новгородом. Матч состоятся 11 мая.
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