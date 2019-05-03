В Ростове обрушилась часть арки Парамоновских складов

Об этом сообщил член общественного совета при губернаторском Комитете по сохранению памятников культуры Ростовской области Александр Сушков. По его словам рухнула верхняя часть одной из арок «зубчатого» склада, пишет «Российская газета» .

«А еще кто-то повадился разбирать кладку и воровать старинный кирпич с внутренней стены», — говорится в посте.

Фотографии разрушений появились в паблике «Это Ростов-на-Дону! — Новости» . Автор поста считает, что целостность стены нарушили специально, чтобы разрушалось все здание.

Склады купца и мецената Елпидифора Парамонова находятся на улице Береговой, недалеко от Ворошиловского моста. Их построили во второй половине XIX века и забросили век спустя.

Склады передали в аренду компании «Альянс-М» в 2013 году. На территории складов собирались построить торговый центр с парковками, ресторанами и гостиницей, но позже от идеи отказались, сообщает 161.ru.