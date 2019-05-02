ГИБДД сообщила о тотальном рейде по тонировке на Кавминводах

«С 1 по 10 мая Госавтоинспекция проведет широкомасштабные рейдовые мероприятия по профилактике тонирования автостекол. Особо пристальное внимание со стороны сотрудников ГИБДД будет уделено городу Пятигорску — традиционному лидеру среди нарушителей по статье 12.5 часть 3.1 КоАП РФ», — сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, только за апрель в Пятигорске за нарушение светопропускаемости стекол, а также за установку так называемых шторок и сеток к административной ответственности привлекли 892 водителя. По статистике, в столице СКФО фиксируется практически каждое десятое нарушение тонировки.

До конца майских праздников в регионе КМВ будут дежурить десятки экипажей спецроты ДПС. Автоинспекторы будут проверять транспорт не только на предмет тонировки, но и читаемости номеров автомобиля, добавили в управлении.

Напомним, нарушение правил тонировки влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей. А за нарушение правил установки регистрационных знаков водителя могут лишить прав.