Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент РФ Владимир Путин 1 мая подписал закон об ипотечных каникулах
Новый закон позволяет заемщику в сложных жизненных ситуациях (потеря работы, снижение дохода) взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на срок до шести месяцев. Перерыв будут предоставлять по кредитам до 15 млн рублей до тех пор, пока правительств не установит максимальный размер ипотеки, по которым можно получить ипотечные каникулы.
На время каникул будет можно приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер. На это время вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья заемщика, сообщает РИА «Новости».
Закон распространяется на новые, так и на действующие кредитные договоры, сообщает RT.
Как писали Юга.ру, правительство в 2019 году планирует снизить среднюю ставку по ипотеке до 8,9%.
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