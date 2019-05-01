Путин упростил получение российского гражданства для некоторых категорий жителей Украины

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Президент России Владимир Путин 1 мая подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для некоторых категорий иностранцев

Упрощенный порядок распространяется на  определенные категории жителей Украины — тех, кто родился и постоянно жил на территории Крыма и выехал за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также за гражданством в упрощенном порядке могут обратиться граждане Афганистана, Ирака и Сирии, родившиеся в РСФСР и имевшие советское гражданство, сообщает RT.

Как писали Юга.ру, 24 апреля Россия упростила получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В Новошахтинске Ростовской области 29 апреля заработал центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). 

Владимир Путин Украина
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