Путин упростил получение российского гражданства для некоторых категорий жителей Украины

Упрощенный порядок распространяется на определенные категории жителей Украины — тех, кто родился и постоянно жил на территории Крыма и выехал за его пределы до 18 марта 2014 года.

Также за гражданством в упрощенном порядке могут обратиться граждане Афганистана, Ирака и Сирии, родившиеся в РСФСР и имевшие советское гражданство, сообщает RT.