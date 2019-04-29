В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР
В Новошахтинске Ростовской области 29 апреля начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР)
Представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов рассказал, что центр начал работу в тестовом режиме. Он принимает документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений количество таких пунктов будет увеличиваться.
Алзинов напомнил, что жители ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке: соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.
Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда пояснил, что желающим получить российское гражданство не нужно приезжать в Россию — они подают документы в ЛНР, а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск. Лично надо будет приехать за паспортом, сообщил «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что жители отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.
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