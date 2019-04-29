В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов для жителей ЛНР

Представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов рассказал, что центр начал работу в тестовом режиме. Он принимает документы от уполномоченных лиц ЛНР. По мере роста обращений количество таких пунктов будет увеличиваться.

Алзинов напомнил, что жители ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке: соискателям не нужно получать разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Замначальника управления миграционной службы ЛНР Руслан Найда пояснил, что желающим получить российское гражданство не нужно приезжать в Россию — они подают документы в ЛНР, а уполномоченное лицо отвозит их в Новошахтинск. Лично надо будет приехать за паспортом, сообщил «Интерфакс».