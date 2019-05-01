В краснодарском МФЦ на Покрышкина увеличили количество окон обслуживания

В Краснодаре в офисе центра «Мои документы» на улице Покрышкина 29 апреля открыли новый зал для заявителей

В Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края рассказали, что подразделение на улице Покрышкина работает с самой большой нагрузкой на одно окно в регионе. После расширения число окон увеличилось с 17 до 40. Вместе с открытием нового зала обновили и прошлый — добавили кресла для посетителей, заменили рабочие места, увеличили количество мест для заполнения заявлений.

Офис работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 17:00 в субботу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.