МФЦ Прикубанского округа Краснодара переехал
Многофункциональный центр Прикубанского округа Краснодара переехал в новое здание
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Переезд вызван необходимостью расширения многофункционального центра, который раньше располагался на улице Тургенева. Новый МФЦ открылся на улице Шоссе Нефтяников, 28.
В новом офисе для приема и выдачи документов оборудовали 49 окон. Также в нем есть просторное помещение с комфортным сектором ожидания и информирования. Для удобства клиентов по новому адресу оборудовали бесплатную подземную парковку, сообщили 8 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.
МФЦ будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 17:00 без перерывов.
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