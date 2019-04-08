МФЦ Прикубанского округа Краснодара переехал

Многофункциональный центр Прикубанского округа Краснодара переехал в новое здание

Переезд вызван необходимостью расширения многофункционального центра, который раньше располагался на улице Тургенева. Новый МФЦ открылся на улице Шоссе Нефтяников, 28.

В новом офисе для приема и выдачи документов оборудовали 49 окон. Также в нем есть просторное помещение с комфортным сектором ожидания и информирования. Для удобства клиентов по новому адресу оборудовали бесплатную подземную парковку, сообщили 8 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

МФЦ будет работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 17:00 без перерывов.