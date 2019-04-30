В Сочи 16-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком

Краснодарский край

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В Сочи ночью 30 апреля произошла автомобильная авария, в которой пострадала несовершеннолетняя пассажирка

ДТП случилось в 00:15 на Дублере Курортного проспекта.

По предварительным данным, 34-летний местный житель за рулем машины Skoda выбрал небезопасный боковой интервал и столкнулся с грузовиком BAW, за рулем которого был 32-летний водитель из Красноярска.

В результате пострадала 16-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали первую помощь на месте аварии, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Как сообщали Юга.ру, 29 апреля в тоннеле на трассе Адлер — Красная Поляна произошло тройное ДТП, в котором погиб один человек и трое пострадали.

ДТП Сочи
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