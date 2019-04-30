В Сочи 16-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком
В Сочи ночью 30 апреля произошла автомобильная авария, в которой пострадала несовершеннолетняя пассажирка
ДТП случилось в 00:15 на Дублере Курортного проспекта.
По предварительным данным, 34-летний местный житель за рулем машины Skoda выбрал небезопасный боковой интервал и столкнулся с грузовиком BAW, за рулем которого был 32-летний водитель из Красноярска.
В результате пострадала 16-летняя пассажирка легковушки. Ей оказали первую помощь на месте аварии, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
Как сообщали Юга.ру, 29 апреля в тоннеле на трассе Адлер — Красная Поляна произошло тройное ДТП, в котором погиб один человек и трое пострадали.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.