Южная Осетия оказалась обесточена из-за аварии

Южная Осетия

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Жители Южной Осетии 30 апреля остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи

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Гендиректор ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» Алан Габараев рассказал, что авария случилась на 6-м км участка Цхинвал — Дзау. Специалисты приступили к устранению аварии, работы планируют завершить к 19:00, сообщает «Интерфакс».

Единственный источник электричества для Южной Осетии — линия электропередачи, идущая из Северной Осетии через Рокский перевал.

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