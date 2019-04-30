Южная Осетия оказалась обесточена из-за аварии
Жители Южной Осетии 30 апреля остались без электричества из-за аварии на линии электропередачи
Гендиректор ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия» Алан Габараев рассказал, что авария случилась на 6-м км участка Цхинвал — Дзау. Специалисты приступили к устранению аварии, работы планируют завершить к 19:00, сообщает «Интерфакс».
Единственный источник электричества для Южной Осетии — линия электропередачи, идущая из Северной Осетии через Рокский перевал.
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