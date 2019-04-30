В начале майских выходных на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае с 1 по 3 мая
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В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру пояснили, что прогноз составлен на период с 1 по 3 мая. На следующие числа прогнозировать погоду пока рано.
«Сейчас воздушная масса сухая. В ближайшие три дня по краю возможны кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре небольшой дождь может пройти вечером 1 мая. Местами на Кубани 3 мая могут быть сильные осадки. Ветер будет южных направлений, временами порывистый», — рассказали в гидрометцентре.
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По данным синоптиков, в начале праздничных выходных на Кубани будут идти кратковременные дожди, возможны грозы. Ночные температуры 8-13 °С, днем 1 мая будет 22-27 °С, 2 мая — 20-25 °С, на Азовском побережье — до 23 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы могут достигать до 15 м/с. Днем 2 мая ожидают усиление ветра до 13-18 м/с.
На Черноморском побережье дожди ожидаются 2 мая. Температура воздуха ночью 10-15 °С, днем столбики термометров поднимутся до 21-23 °С. Ветер 6-11 м/с. Вечером порывы могут достигать 17 м/с.
В Краснодаре 1 и 2 мая прогнозируют небольшие дожди. Ночью термометры покажут 11-13 °С, днем будет 24-25 °С. Ветер 3-4 м/с.
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