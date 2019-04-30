В начале майских выходных на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае с 1 по 3 мая

В Краснодарском краевом гидрометцентре порталу Юга.ру пояснили, что прогноз составлен на период с 1 по 3 мая. На следующие числа прогнозировать погоду пока рано.

«Сейчас воздушная масса сухая. В ближайшие три дня по краю возможны кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре небольшой дождь может пройти вечером 1 мая. Местами на Кубани 3 мая могут быть сильные осадки. Ветер будет южных направлений, временами порывистый», — рассказали в гидрометцентре.