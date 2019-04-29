Директор сочинской школы собрал самую большую в России коллекцию солдатиков

Давыдов стал обладателем самой большой тематической коллекции солдатиков в стране — 523 фигурки. Уникальность коллекции подтвердила международная организация Interrecord.

Высота фигур — от 3,5 до 9 см. Владимир Давыдов собирал коллекцию 24 года.

Все оловянные миниатюры представили на персональной выставке коллекционера «Они сражались за Родину», которая посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В коллекции есть фигурки Иосифа Сталина, Георгия Жукова, и Василия Теркина.

«Кроме войны 1941-1945 года в экспозиции представлены сражения и парады Отечественной войны 1812 года, Первой Мировой, Гражданской войны 1918 года. На распаковку и расстановку коллекции потребовалось три дня», — рассказал порталу Юга.ру Давыдов.

Часть коллекции посвящена балу императрицы Елизаветы Петровны, колониальным войнам, коронации королевы Великобритании Елизаветы II. В экспозиции также представлены современные солдаты армии Сирии, где сейчас проходят военные действия. В отдельном разделе выставки — «Женщины на войне» — собраны фигурки санитарок, снайперов и других.