«Краснодар-2» с разгромным счетом уступил «Зениту-2», «Сочи» обыграл «Томь», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью

Клубы «Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» 28 апреля провели матчи в рамках 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги

«Быки» сыграли на выезде в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2». Встреча завершилась со счетом 5:2. Краснодарская команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы, «Зенит-2» — на последней, 20-й. Следующий матч горожане проведут 4 мая на домашнем поле с калининградской «Балтикой».

ФК «Сочи» на стадионе «Фишт» принял «Томь». Хозяева одержали победу — 3:1. «Сочи» находится на втором месте турной таблицы, соперник — на третьем. В рамках 35-го тура ФНЛ черноморская команда сыграет на выезде с «Сибирью». Встреча пройдет 4 мая.