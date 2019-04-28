«Краснодар-2» с разгромным счетом уступил «Зениту-2», «Сочи» обыграл «Томь», «Армавир» и «Балтика» сыграли вничью
Клубы «Краснодар-2», «Сочи» и «Армавир» 28 апреля провели матчи в рамках 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги
«Быки» сыграли на выезде в Санкт-Петербурге с «Зенитом-2». Встреча завершилась со счетом 5:2. Краснодарская команда находится на 12-й строчке турнирной таблицы, «Зенит-2» — на последней, 20-й. Следующий матч горожане проведут 4 мая на домашнем поле с калининградской «Балтикой».
ФК «Сочи» на стадионе «Фишт» принял «Томь». Хозяева одержали победу — 3:1. «Сочи» находится на втором месте турной таблицы, соперник — на третьем. В рамках 35-го тура ФНЛ черноморская команда сыграет на выезде с «Сибирью». Встреча пройдет 4 мая.
«Армавир» сыграл вничью с «Балтикой» — 1:1. Встреча прошла на выезде в Калининграде. «Лисы» находятся на 17-м месте, уступая одну строчку «калининградцам». Следующий матч армавирский клуб проведет дома 4 мая с «Нижним Новгородом».
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