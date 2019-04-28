Более 4,3 млн россиян поучаствовали в праздновании Пасхи

В праздновании Пасхи в России в ночь с 27 на 28 апреля приняли участие более 4,3 млн человек

Об этом сообщила ТАСС представитель МВД России Ирина Волк.

«В ночь на 28 апреля свыше 4,3 млн человек приняли участие в праздновании Пасхи более чем в 7,4 тыс. населенных пунктах по всей России», — сказала она.

По словам Волк, в православных церквях, храмах и монастырях прошло около 12 тыс. праздничных мероприятий, сообщает RT.