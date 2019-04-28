Пять человек утонули при падении машины в реку Дон

В Ростовской области 28 апреля при падении автомобиля реку погибли люди

Это произошло под Константиновском, на правом берегу реки Дон. По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и съехал с берега в реку. В результате аварии водитель и четыре пассажира утонули, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Следователи начали проверку по факту происшествия. Тела трех погибших уже нашли. Еще двоих продолжают искать, сообщает RT со ссылкой на представителя областного следственного комитета Галину Гагалаеву.