Прокурор Кабардино-Балкарии возглавил прокуратуру Карачаево-Черкесии. Его место занял зампрокурора Чечни
Прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков в апреле перешел на такую же должность в Карачаево-Черкесии, его место занял Николай Хабаров из Чечни
Кандидатуру Хабарова представили в Генеральной прокуроре России. Затем ее согласовали с временно исполняющим обязанности главы республики Казбеком Коковым и парламентским комитетом по законности и правопорядку. Назначение Хабарова подтвердили депутаты республики.
Ранее Хабаров занимал должность первого зампрокурора Чечни. Предыдущий глава ведомства Жариков стал прокурором Карачаево-Черкесии, сообщил 27 апреля «Кавказский узел».
Как сообщали Юга.ру, президент РФ Владимир Путин 2 апреля освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко. Отмечалось, что Терещенко был приближен к семье Арашуковых — временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.
Кто такой Николай Хабаров
Николай Хабаров родился в 1968 году в селе Атманов-Угол Тамбовской области. В 1994 году он окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».
С марта 2008 года был заместителем прокурора Чечени. В ноябре 2012 года Хабарова назначили на должность первого заместителя прокурора Чеченской Республики.
Кто такой Олег Жариков
Олег Жариков родился в 1971 году в Нальчике Кабардино-Балкарии. В 1993 году окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института. После этого работал в органах прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. Ведомство он возглавил в июне 2007 года.
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