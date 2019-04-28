Прокурор Кабардино-Балкарии возглавил прокуратуру Карачаево-Черкесии. Его место занял зампрокурора Чечни

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня

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Прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков в апреле перешел на такую же должность в Карачаево-Черкесии, его место занял Николай Хабаров из Чечни

Кандидатуру Хабарова представили в Генеральной прокуроре России. Затем ее согласовали с временно исполняющим обязанности главы республики Казбеком Коковым и парламентским комитетом по законности и правопорядку. Назначение Хабарова подтвердили депутаты республики.

Ранее Хабаров занимал должность первого зампрокурора Чечни. Предыдущий глава ведомства Жариков стал прокурором Карачаево-Черкесии, сообщил 27 апреля «Кавказский узел».

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Как сообщали Юга.ру, президент РФ Владимир Путин 2 апреля освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко. Отмечалось, что Терещенко был приближен к семье Арашуковых — временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

Кто такой Николай Хабаров

Николай Хабаров родился в 1968 году в селе Атманов-Угол Тамбовской области. В 1994 году он окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

С марта 2008 года был заместителем прокурора Чечени. В ноябре 2012 года Хабарова назначили на должность первого заместителя прокурора Чеченской Республики.

Кто такой Олег Жариков

Олег Жариков родился в 1971 году в Нальчике Кабардино-Балкарии. В 1993 году окончил судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института. После этого работал в органах прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики. Ведомство он возглавил в июне 2007 года.

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Прокурор Кабардино-Балкарии возглавил прокуратуру Карачаево-Черкесии. Его место занял зампрокурора Чечни
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