Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Также Путин уволил Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова.

По данным РБК , Терещенко был приближен к семье Арашуковых — временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.

Кто такой Александр Терещенко

Александр Терещенко родился в 1967 году на хуторе Марьевка Белокалитвенского района Ростовской области. В 1985-1987 годах служил в Вооруженных силах. В 1995 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция».

С 1996 года работал в разных структурах транспортной прокуратуры в Воронежской области, дослужился до должности заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора.

С 2014 года занимал должность прокурора Карачаево-Черкесской Республики.

Получил благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и знаком отличия «За верность закону» III степени.