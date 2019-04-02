Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля освободил от должности прокурора Карачаево-Черкесии Александра Терещенко
Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Также Путин уволил Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова.
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По данным РБК, Терещенко был приближен к семье Арашуковых — временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова.
Кто такой Александр Терещенко
Александр Терещенко родился в 1967 году на хуторе Марьевка Белокалитвенского района Ростовской области. В 1985-1987 годах служил в Вооруженных силах. В 1995 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция».
С 1996 года работал в разных структурах транспортной прокуратуры в Воронежской области, дослужился до должности заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора.
С 2014 года занимал должность прокурора Карачаево-Черкесской Республики.
Получил благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ» и знаком отличия «За верность закону» III степени.
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