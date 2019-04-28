Уволилась министр здравоохранения Ингушетии

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии в апреле уволилась министр здравоохранения Марем Арапханова

Читайте также:

Указ об этом 27 апреля подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Газета «Ингушетия» со ссылкой на информированный источник в администрации главы региона сообщила, что Арапханова покинула сою должность по собственному желанию.

Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения республики.

Кто такая Марем Арапханова

Марем Арапханова родилась в 1973 году в селе Галашки Сунженского района. В 1999 году она получила диплом в Ярославской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело».

Работала главным врачом в Сунженской центральная районной и Ингушской республиканской клинической больницах. Пост министра здравоохранения Ингушетии занимала с декабря 2013 года.

Здравоохранение Кадровые перестановки Чиновники Юнус-Бек Евкуров
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Пять человек утонули при падении машины в реку Дон
ПБК «Локомотив-Кубань» в Риге проиграл ВЭФу
Парень на легковушке сбил женщину на «зебре» в Краснодаре
Прокурор Кабардино-Балкарии возглавил прокуратуру Карачаево-Черкесии. Его место занял зампрокурора Чечни
Около 900 человек могут остаться без работы после пожара на складе «Магнита» под Воронежем
Уволилась министр здравоохранения Ингушетии

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале