Уволилась министр здравоохранения Ингушетии
В Ингушетии в апреле уволилась министр здравоохранения Марем Арапханова
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Указ об этом 27 апреля подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Газета «Ингушетия» со ссылкой на информированный источник в администрации главы региона сообщила, что Арапханова покинула сою должность по собственному желанию.
Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения республики.
Кто такая Марем Арапханова
Марем Арапханова родилась в 1973 году в селе Галашки Сунженского района. В 1999 году она получила диплом в Ярославской государственной медицинской академии по специальности «лечебное дело».
Работала главным врачом в Сунженской центральная районной и Ингушской республиканской клинической больницах. Пост министра здравоохранения Ингушетии занимала с декабря 2013 года.
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