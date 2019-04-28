Уволилась министр здравоохранения Ингушетии

В Ингушетии в апреле уволилась министр здравоохранения Марем Арапханова

Указ об этом 27 апреля подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Газета «Ингушетия» со ссылкой на информированный источник в администрации главы региона сообщила, что Арапханова покинула сою должность по собственному желанию.

Пока неизвестно, кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения республики.