Бывшего вице-премьера Ингушетии арестовали на два месяца за коррупцию в «Детском питании»

Бывшего вице-премьера правительства Ингушетии Павла Пущина арестовали до 12 апреля за взятку в особо крупном размере

Пущина задержали 12 февраля. Басманный суд Москвы обвинил его по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и арестовал на два месяца, до 12 апреля. По данным следствия, бывший вице-премьер региона участвовал в организации получения взяток директором рязанского предприятия «Детское питание» (оператора школьного питания) от поставщиков. Своей вины Пущин не признал, пишет «Кавказский узел».

Кто такой Павел Пущин