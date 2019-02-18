Бывшего вице-премьера Ингушетии арестовали на два месяца за коррупцию в «Детском питании»
Бывшего вице-премьера правительства Ингушетии Павла Пущина арестовали до 12 апреля за взятку в особо крупном размере
Пущина задержали 12 февраля. Басманный суд Москвы обвинил его по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и арестовал на два месяца, до 12 апреля.
По данным следствия, бывший вице-премьер региона участвовал в организации получения взяток директором рязанского предприятия «Детское питание» (оператора школьного питания) от поставщиков. Своей вины Пущин не признал, пишет «Кавказский узел».
Кто такой Павел Пущин
Пущин родился 1 августа 1977 года в Малгобеке. В 1999 году окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова. Получил дополнительное образование во Всероссийской государственной налоговой академии Минфина РФ.
Работал в ФНС, МВД, в департаменте по контролю расходов федерального бюджета на нацбезопасность и правоохранительную деятельность при Счетной палате РФ и аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
В 28 лет стал заместителем руководителя Межрегионального управления Федеральной миграционной службы России в Северной Осетии, затем занимал пост министра инвестиций и внешнеэкономических связей республики. В 2011 году занял пост вице-премьера правительства Ингушетии.
Позже работал общественным помощником вице-губернатора Рязанской области и заместителем руководителя представительства Рязанской области в Москве.
Перед арестом работал советником министра экономического развития России.
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