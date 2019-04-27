Двух детей забрали из замусоренной квартиры в Ставрополе, на родителей завели уголовное дело
В Ставрополе возбудили уголовное дело из-за проживания в антисанитарных условиях двух маленьких детей
Фотографии захламленной квартиры появились в соцсетях. Их опубликовала местная жительница, муж которой проводил в этой квартире интернет. Мужчину поразило, в каких антисанитарных условиях находятся дети.
После распространения этих фото в местных пабликах проверки начали правоохранительные органы.
«Установлено, что дети 2015 и 2016 года рождения проживали в полной семье по улице Родосская, 5. При этом квартира находится в антисанитарных условиях, захламлена. Дети голодны, истощены, неопрятны, нуждаются в медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В ведомстве отметили, что в доме не было еды, дети спали вместе с родителями на диване, где нет спального белья и других спальных принадлежностей.
Прокуратура намерена оценить действия должностных лиц городского отдела полиции № 3, органов опеки и попечительства администрации Промышленного района, а также медицинских организаций.
После проверки возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), которое направили для расследования в следственные органы.
«Детей поместили в больницу для дальнейшего обследования, сейчас их состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.
26 апреля губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем инстаграме, что из квартиры уже убрали весь мусор.
«Наши службы вмешались в эту возмутительную ситуацию. Малышки в больнице, чувствуют себя хорошо, с ними работают медики. Родители навели порядок в квартире», — написал губернатор.
Он добавил, что у девочек, помимо родителей, есть ещё дедушка и бабушка. Однако куда направятся дети после госпитализации — решат органы опеки
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Новости о детях с Родосской 5, которые жили в захламленной квартире. Наши службы вмешались в эту возмутительную ситуацию. Малышки в больнице, чувствуют себя хорошо, с ними работают медики. Родители навели в квартире порядок (результат - на фото). Но точка в истории не поставлена. В отношении родителей правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, по статье о жестоком обращении. Есть еще дедушка с бабушкой. Куда направятся дети, когда восстановятся - это решит опека. Всё будет строго рамках закона. И все решения будут только для того, чтобы уберечь жизнь и здоровье малышей. #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
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