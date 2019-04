Двух детей забрали из замусоренной квартиры в Ставрополе, на родителей завели уголовное дело

View this post on Instagram

Новости о детях с Родосской 5, которые жили в захламленной квартире. Наши службы вмешались в эту возмутительную ситуацию. Малышки в больнице, чувствуют себя хорошо, с ними работают медики. Родители навели в квартире порядок (результат - на фото). Но точка в истории не поставлена. В отношении родителей правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, по статье о жестоком обращении. Есть еще дедушка с бабушкой. Куда направятся дети, когда восстановятся - это решит опека. Всё будет строго рамках закона. И все решения будут только для того, чтобы уберечь жизнь и здоровье малышей. #ставропольскийкрай #владимирвладимиров