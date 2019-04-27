Двух детей забрали из замусоренной квартиры в Ставрополе, на родителей завели уголовное дело

В Ставрополе возбудили уголовное дело из-за проживания в антисанитарных условиях двух маленьких детей

Фотографии захламленной квартиры появились в соцсетях. Их опубликовала местная жительница, муж которой проводил в этой квартире интернет. Мужчину поразило, в каких антисанитарных условиях находятся дети.

После распространения этих фото в местных пабликах проверки начали правоохранительные органы.

«Установлено, что дети 2015 и 2016 года рождения проживали в полной семье по улице Родосская, 5. При этом квартира находится в антисанитарных условиях, захламлена. Дети голодны, истощены, неопрятны, нуждаются в медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в доме не было еды, дети спали вместе с родителями на диване, где нет спального белья и других спальных принадлежностей.

Прокуратура намерена оценить действия должностных лиц городского отдела полиции № 3, органов опеки и попечительства администрации Промышленного района, а также медицинских организаций.

После проверки возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем), которое направили для расследования в следственные органы.

«Детей поместили в больницу для дальнейшего обследования, сейчас их состояние удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

26 апреля губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в своем инстаграме, что из квартиры уже убрали весь мусор.

«Наши службы вмешались в эту возмутительную ситуацию. Малышки в больнице, чувствуют себя хорошо, с ними работают медики. Родители навели порядок в квартире», — написал губернатор.

Он добавил, что у девочек, помимо родителей, есть ещё дедушка и бабушка. Однако куда направятся дети после госпитализации — решат органы опеки