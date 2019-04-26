В Брюховецкой открыли аллею Чернобыльцев

Мероприятие приурочили к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. По этому поводу на аллее установили тематические стенды, посвященные трагедии на ЧАЭС.

Аллея, посвященная брюховчанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, расположена в новом микрорайоне станицы. На общественной территории устроили площадку для отдыха, велосипедные дорожки, воркаут-площадку, футбольно-баскетбольное поле, детскую площадку и парковку.

Вблизи находится детский сад, ведется строительство храма Георгия Победоносца, заложен парк и оборудована футбольная площадка.