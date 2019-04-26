В Брюховецкой открыли аллею Чернобыльцев
В станице Брюховецой 26 апреля состоялось торжественное открытие аллеи Чернобыльцев
Мероприятие приурочили к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. По этому поводу на аллее установили тематические стенды, посвященные трагедии на ЧАЭС.
Аллея, посвященная брюховчанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, расположена в новом микрорайоне станицы. На общественной территории устроили площадку для отдыха, велосипедные дорожки, воркаут-площадку, футбольно-баскетбольное поле, детскую площадку и парковку.
Вблизи находится детский сад, ведется строительство храма Георгия Победоносца, заложен парк и оборудована футбольная площадка.
В пресс-службе администрации Брюховецкого района рассказали, что благоустройство парковой зоны провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На обустройство аллеи потратили 21,5 млн рублей из федерального бюджета, а также из казны Брюховецкого сельского поселения.
33 года назад возле Припяти взорвался энергоблок Чернобыльской АЭС. За первые три месяца погиб 31 человек, еще 19 смертей связывают с последствиями катастрофы.
В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек, в том числе 131 житель Брюховецкого района.
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