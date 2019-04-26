В выходные на Кубани прогнозируют дожди. В Краснодаре сохранится солнечная погода
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 26 по 28 апреля
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По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 26 апреля на Кубани ожидается сухая погода. Днем термометры покажут 18-23 °С, местами до 25 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12 м/с.
На Черноморском побережье во второй половине дня возможен слабый дождь на участке Джубга — Магри. Дневная температура — 13-18 °С, в южной части столбики термометров поднимутся до 21 °С. Ветер 6-11 м/с.
В Краснодаре в пятницу будет солнечно. Днем воздух прогреется до 25 °С. Ветер 4-9 м/с.
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В последние выходные апреля в предгорных районах Кубани днем и вечером прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Перед восходом солнца возможен туман. Ночью будет 6-11 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 1-6 °С, днем воздух прогреется до 20-25 °С, на Азовском побережье будет 17-22 °С. Ветер 3-8 м/с.
На побережье Черного моря небольшой дождь ожидается в ночь на 28 апреля, осадки пройдут в Туапсинском районе. Ночные температуры — 7-12 °С, днем будет 15-20 °С. Ветер 6-11 м/с.
В Краснодаре в выходные сохранится ясная погода. По ночам будет холодать до 9 °С, днем потеплеет до 23-24 °С. Ветер слабый, 1-3 м/с.
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