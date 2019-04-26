В выходные на Кубани прогнозируют дожди. В Краснодаре сохранится солнечная погода

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 26 по 28 апреля

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 26 апреля на Кубани ожидается сухая погода. Днем термометры покажут 18-23 °С, местами до 25 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы могут достигать 12 м/с. На Черноморском побережье во второй половине дня возможен слабый дождь на участке Джубга — Магри. Дневная температура — 13-18 °С, в южной части столбики термометров поднимутся до 21 °С. Ветер 6-11 м/с. В Краснодаре в пятницу будет солнечно. Днем воздух прогреется до 25 °С. Ветер 4-9 м/с.