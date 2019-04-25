В Сочи ограничат движение из-за пасхального крестного хода
В центре Сочи 4 мая временно изменится схема движения транспорта из-за крестного хода, посвященного празднованию Пасхи
С 9:30 до 13:00 будет ограничено движение транспорта на улицах Госпитальной, Цюрупы и Красноармейской до пересечения с Виноградной, в Ривьерском переулке до пересечения с улицей Егорова и на улицах Воровского и Поярко до пересечения с Курортным проспектом.
На время прохождения Крестного хода изменятся схемы движения более 20 автобусных маршрутов. Подробности можно найти на сайте мэрии.
В пресс-службе администрации Сочи напомнили, что в связи с празднованием Дня Весны и Труда на курорте также изменится схема движения автотранспорта.
С 23:00 29 апреля до 13:00 1 мая будет перекрыта для проезда и парковки площадь Зимнего театра. С 7:00 30 апреля до 18:00 часов 1 мая ограничат доступ транспорта на площадь у Южного мола. В Центральном районе 1 мая с 9:30 до 13:00 ограничат движение транспорта по маршруту движения праздничного шествия, это коснется улиц Театральной, Поярко, Несебрской, Приморской, Кооперативной и других.
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