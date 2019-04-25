В Сочи ограничат движение из-за пасхального крестного хода

С 9:30 до 13:00 будет ограничено движение транспорта на улицах Госпитальной, Цюрупы и Красноармейской до пересечения с Виноградной, в Ривьерском переулке до пересечения с улицей Егорова и на улицах Воровского и Поярко до пересечения с Курортным проспектом.

На время прохождения Крестного хода изменятся схемы движения более 20 автобусных маршрутов. Подробности можно найти на сайте мэрии.